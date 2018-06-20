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20 июн 2018

Маск нашел в Tesla саботажника

Маск нашел в Tesla саботажника

История компании Tesla уже начинает напоминать бульварный детектив. На этот раз глава Tesla Илон Маск заявил, что выявил саботажника.

Об этом он написал сотрудникам компании. По словам Маска саботажник входил в операционную систему предприятия под разными учетными записями и скачивал различную «очень секретную документацию», которую передавал третьим лицам.

При этом, шпион якобы вмешивался в производственные процессы, что вызывало сбои в работе конвейера. Свою «подрывную работу» он вел из-за того, что ему было отказано в повышении, поясняет Маск.

Сейчас Маск занялся тем, что выясняет, работал ли этот сотрудник в одиночку или на предприятии действовала целая группа в интересах третьих лиц.

Интересная деталь: вечером на Tesla произошел пожар, уже пятый в этом году. Маск разослал еще одно письмо, призвав к бдительности.
 

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При написании новости использовалась информация:
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