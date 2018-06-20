История компании Tesla уже начинает напоминать бульварный детектив. На этот раз глава Tesla Илон Маск заявил, что выявил саботажника.

Об этом он написал сотрудникам компании. По словам Маска саботажник входил в операционную систему предприятия под разными учетными записями и скачивал различную «очень секретную документацию», которую передавал третьим лицам.

При этом, шпион якобы вмешивался в производственные процессы, что вызывало сбои в работе конвейера. Свою «подрывную работу» он вел из-за того, что ему было отказано в повышении, поясняет Маск.

Сейчас Маск занялся тем, что выясняет, работал ли этот сотрудник в одиночку или на предприятии действовала целая группа в интересах третьих лиц.

Интересная деталь: вечером на Tesla произошел пожар, уже пятый в этом году. Маск разослал еще одно письмо, призвав к бдительности.

