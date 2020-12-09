Профсоюз змей и ящериц заморозил строительство завода Tesla

Профсоюзом земноводных мы в Motorpage охарактеризовали экологов, которые, действительно, скользки и хитры на выдумку, лишь бы остановить стройку

Шутки шутками, но дело дошло до административного суда Франкфурта-на-Одере. Туда подали иск местные экологи «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и «Зеленой лиги». «Зеленые рыцари» хотят предотвратить вырубку деревьев, а она таки нужна для строительства, но, по их мнению, уничтожит популяцию местных змей и ящериц.

При этом на прошлой неделе в Tesla получили разрешение на вырубку. Представители фирмы заявили, что все животные в районе были отловлены и переселены. Экологи же заявляют, что подобное невозможно в принципе, добавляя при этом, что процесс вырубки негативно повлияет и на территорию вне проектных работ.