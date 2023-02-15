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15 фев 2023

Работники Tesla хотят напугать Илона Маска профсоюзом

Работники Tesla хотят напугать Илона Маска профсоюзом

Вы удивитесь, но в такой крупной компании, как Tesla, профсоюзов нет, и неспроста - сам Маск усиленно борется с созданием этих организаций, считая, что они только вредят успешному бизнесу

Впрочем, на топ-менеджера началась очередная атака - рабочие завода Tesla в городе Буффало американского штата Нью-Йорк пригрозили Маску созданием профсоюзной ячейки. Дело все в том, что по заявлениям инициативного комитета - рабочие столкнулись с тяжелыми условиями труда.

Многие сотрудники жалуются, что их деятельность мониторят, отслеживая нажатие клавиш на компьютерах. Кроме того, отдельные рабочие признались, что из-за существующего графика не могут позволить себе сделать перерыв. Разумеется, большинство беспокоится и из-за низких зарплат.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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