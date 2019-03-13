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13 мар 2019

Слово не сдержали

Слово не сдержали
Автор фото: фирма-производитель

В конце февраля Tesla выпустила сенсационное заявление об отказе от шоу-румов в пользу онлайн-продаж с целью повысить финансовую эффективность компании. Предполагалось, что  уход от традиционной модели продаж снизит издержки и, как следствие,  цены на электромобили не будут возрастать

К сожалению, на днях пресс-служба компании выпустила новое сообщение, в котором говорится, что Tesla была вынуждена пересмотреть первоначальные планы по переходу на онлайн-дистрибуцию, а именно, растянуть её во времени.  Теперь, в актуальных планах компании сокращение сети шоу-румов на 50%, тогда как прежде планировалось упразднить её практически на 100%.

Интересно, что после первого заявления компания закрыла около десяти процентов своих торговых точек, однако, сейчас она вынуждена вернуть их, пусть и в усеченном формате, с уменьшенным количеством персонала, основная задача которого – объяснять посетителям, как легко и просто можно заказать электромобиль онлайн.

С финансовой точки зрения, предполагалось, что избавление от шоу-румов позволит существенно сократить расходы компании Tesla и гарантировать её прибыльность. Учитывая, что данная мера потеряла в эффективности, руководство марки вынуждено прибегнуть к другим непопулярным способам повышения прибыльности, а именно к повышению цен.  С 18 марта все электромобили  марки подорожают на 3%.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Российская Газета

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