Состояние Илона Маска подскочило до $100 млрд

Состояние главы Tesla Илона Маска в среду впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира, составляемого агентством Bloomberg

На 27 августа капитал Илона Маска оценивается в $101 млрд. Основной причиной роста стало увеличение стоимости акций Tesla, котировки которых на прошлой неделе впервые преодолели порог в $2 тысячи. 27 августа они торговались в районе $2153. Примечательно, что еще год назад акции Теслы стоили всего $260, то есть более чем в восемь раз меньше. Теперь рыночная капитализация компании составляет $401 млрд. Для сравнения: Toyota «стоит» более чем в два раза дешевле — «всего» $188 млрд.

Причина увеличения стоимости акций кроется в росте продаж и прибыльности. По итогам второго квартала 2020 года Tesla снова вышла в плюс. Таким образом, компания впервые в своей истории продолжает приносить прибыль в течение четырех кварталов подряд. Если же говорить о Маске, то на текущий момент он занимает четвертое место в списке самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.