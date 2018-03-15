«Феномен Tesla» — так впору назвать аномалию, происходящую с американским производителем электромобилей. Компания сообщила о рекордных убытках за последний квартал прошлого года, но несмотря на это на ее акции тут же возник ажиотажный спрос.

По итогам четвертого квартала Tesla потеряла 675,35 миллионов долларов, причем и предыдущий квартал был антирекордным: 619,376 миллионов долларов, а по итогам года убытки американской компании превысили 2 миллиарда долларов. Практически одновременно с объявлением итогов квартала на нью-йоркской бирже начался ажиотажный… нет не «сброс», а скупка акций Tesla, акции выросли за день более чем на 11%. Связано это с тем, что убытков ждали все, но в итоге они оказались ниже, чем прогнозировали аналитики.

При этом компания зафиксировала рост выручки на 44,3% по итогам октября-декабря прошлого года — до 3,29 миллиардов долларов.

В телеконференции глава компании Tesla Илон Маск признал, что компания пока не может выйти на запланированные объемы производства седанов Model 3: вместо 5000 в неделю на Tesla собирают по полторы тысячи электромобилей.

Также в этом году Маск не ожидает роста спроса на дорогие Model S и Model X: в 2018 году Tesla планирует продать около 100 тысяч электромобилей этих моделей, что примерно соответствует показателям прошлого года.

