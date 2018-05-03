Вокруг компании Tesla сгущаются тучи: она вновь получила убытки. Но и этим дело не закончилось: компанию обвинили в плагиате.

По итогам первых трех месяцев Tesla получила рекордные убытки в размере 710 миллионов долларов. И это очень опасно: в распоряжении компании находится около одного миллиарда долларов. Глава «Теслы» Илон Маск говорит о том, что компания останется на плаву, в случае если производство бюджетной Model 3 выйдет на объемы в 5000 машин в неделю. Однако пока Tesla Model 3 выпускают по 1500-3000 автомобилей в неделю.

К этим проблемам добавилась новая: на Tesla подали в суд за плагиат. Разработчик водородного тягача Nikola Motors обвинил Tesla в копировании дизайна их продукта. В Nikola Motors утверждают, что у обоих автомобилей идентичны форма крыльев, ветровое стекло и двери. Кроме того оба автомобиля имеют одинаковый коэффициент сопротивления воздуху. В Tesla обвинения назвали бепочвенными.

Правда, у Nikola Motors, которая ведет разработку своей машины совместно с Bosch, как и планировала приступит к серийному производству своих грузовиков в 2021 году, мало шансов на массовое производство, отсутствуют твердые заказы, а Tesla есть более 1500 предзаказов на их тягач Semi.