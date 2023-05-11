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11 май 2023

Tesla Cybertruck не годится для бездорожья

Tesla Cybertruck не годится для бездорожья

Казалось бы, пикапы создаются для тяжелых дорожных условий, но ситуация с «Кибертраком» показывает, что это не так

Пользователи в сети опубликовали кадры из Техаса, где Cybertruck застрял в грязи – в сообщении к фото указывается, что сотрудники Tesla пытались вытащить машину из «плена» несколько часов.  Некоторые поклонники Tesla попытались оправдать машину, списав неудачу на неподходящие покрышки.

На сегодняшний день мы знаем, что серийный «Кибертрак»  будет выпускаться в трех модификациях — с одним электродвигателем и задним приводом, с двумя электродвигателями и полным приводом или же с тремя электродвигателями и полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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