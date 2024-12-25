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25 дек 2024

Tesla готовит специальный геймпад для управления Cybercab

Tesla готовит специальный геймпад для управления Cybercab
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla представила в этом году концептуальное роботакси Cybercab. Вместо привычных органов управления автомобиль получит контроллер, напоминающего геймпад от приставки Xbox

Данный контроллер будет подключаться удаленно к системам автомобиля, что позволит управлять купе дистанционно. О наличии геймпада сообщили сотрудники известного автомобильного музея Петерсена, которые опубликовали короткий видеоролик, демонстрирующий маневренность Cybercab.

Tesla планирует использовать Cybercab в своем парке роботакси, который должен запуститься к 2027 году. Операторы дистанционно будут помогать автомобилям в сложных ситуациях, таких как объезд препятствий или трудности с навигацией.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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