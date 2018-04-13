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13 апр 2018

Tesla хочет начать производство нового кроссовера в 2019 году

Tesla хочет начать производство нового кроссовера в 2019 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla славится своими обещаниями, которые если и выполняет, то с большой задержкой. Сейчас производитель электромобилей анонсировал ускорение разработки еще одной модели, компактного кроссовера Model Y.

Компания собирается запустить его в производство в следующем году. С одной стороны, Tesla еще ни разу не выдержала сроки вывода новых моделей согласно планам и графикам, все они появлялись в продаже с большим опозданием. С другой стороны больших затрат на разработку еще одной модели не понадобится, а она жизненно необходима компании.

Изначально глава компании Илон Маск говорил о том, что Model Y построят на собственной платформе, так как легковая от Model 3 не подходит для кроссовера. Однако затем было принято решение использовать в качестве базы для кроссовера именно самый доступный электромобиль в нынешней линейке Tesla.

Компактный кроссовер будет иметь задние подъемные двери «крыло сокола», с такой же конструкцией как у «старшего брата» Model X. Tesla Model Y станет первой моделью компании, на которой будут применены новые батареи вместо нынешних 12-вольтных. По словам Илона Маска это позволит значительно снизить количество проводки в машине и упростит процесс сборки электромобилей. Также это позволит задействовать больше роботов в процессе сборки автомобилей. Естественно, новый кроссовер получит полноценную систему автономного вождения.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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