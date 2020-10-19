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19 окт 2020

Tesla кидает своих клиентов

Tesla кидает своих клиентов

В предыдущие годы в компании действовала политика полного возврата средств, если покупатель попросил об этом в течение недели с момента покупки. Но на днях этот раздел исчез с сайта. Илон Маск кидает клиентов?

На протяжении нескольких лет главной отличительной чертой компании Tesla была так называемая стратегия no questions asked, что можно перевести как «без вопросов». Подразумевалось, что если покупатель захочет вернуть авто, у него не будут интересоваться, почему он хочет это сделать, главное — вернуть машину в течение недели.

Однако, как сообщают источники портала Electrek, на днях компания изменила политику, а раздел о возврате авто перенаправляет на страницу поддержки. По информации портала, тех, кто захочет вернуть автомобиль в магазин, отправят в сервисный отдел, видимо, с предложением отремонтировать поломки. Авторы предполагают, что изменение политики могло быть связано с тем, что у водителей Model Y возникало слишком много вопросов к автомобилю.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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