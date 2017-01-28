Аналитическое агентство Автостат опубликовало отчет о продажах электрических автомобилей американской компании Tesla Motors в 2016 году на российском рынке.

Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого года американский автопроизводитель реализовал на территории РФ 39 электрокаров, что на 32,8% ниже результатов 2015 года, когда объемы продаж автомобилей Tesla Motors были зафиксированы на уровне 58 экземпляров.

Впрочем, потеря трети российских продаж не помешала компании занять лидирующую позицию в сегменте электромобилей. Напомним, что в общей сложности в 2016 году в России было продано 83 электрокара – на 28,4% меньше, чем в позапрошлом году. Таким образом, на продукцию американской компании пришлось 47% всех продаж в сегменте.

На данный момент модельный ряд Tesla Motors состоит из трех электрокаров – двух седанов Model S и Model 3, а также кроссовера Model X. За год компания сумела передать в руки своих российских клиентов 20 экземпляров Model S и 19 кроссоверов Model X. При этом ни одного нового Model 3 в 2016 году в России зарегистрировано не было.

Стоит отметить, что большая часть (71,8%) новых американских электрокаров было приобретено жителями Столицы и Подмосковного региона – в прошлом году они купили 28 таких автомобилей. Еще 7 электрокаров было отправлено в Санкт-Петербург. А оставшиеся четыре были распределены между жителями Мурманской и Пензенской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.