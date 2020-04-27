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27 апр 2020

Tesla наказала Bugatti

Tesla наказала Bugatti
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla выпустила очередную прошивку для электрокаров Model S и Model X в топ-версии Performance. Теперь лифтбек Model S стал динамичнее, чем Bugatti Chiron

Разгон с места до 97 километров в час у двухтонного электромобиля занимает 2,3 секунды — на 0,1 секунды быстрее, чем у 1500-сильного гиперкара. Правда, фирма не раскрывает, за счёт чего электрокары отыграли 0,1 секунды в разгоне с места до 97 километров в час по сравнению с прошлой версией софта.

Информация об улучшенных характеристиках флагманских электромобилей уже появилась на официальном сайте Tesla. Владельцам топ-версий Performance достаточно бесплатно обновить программное обеспечение, чтобы прибавить в разгонной динамике, ведь никаких механических изменений американский производитель не вносил. Помимо молниеносной динамики Tesla обещает владельцам электромобилей «повышенную выносливость». Вероятно, это означает меньшую склонность электрической силовой установки к перегреву и более длительную работу в режимах максимальной производительности.

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