Tesla не будет отказываться от родстера и тягача

Подробности о подготовке двух перспективных электромобилей к конвейеру раскроют в этом году

В последние месяцы не поступало ни одной новости о разработке грузовика Tesla Semi и спорткара Tesla Roadster, а ведь с момента премьеры их ходовых прототипов прошло уже два с половиной года. Заявленные сроки начала производства неумолимо приближаются, но пока не похоже, чтобы модели действительно были готовы к конвейеру.

Справедливости ради, «Тесла» была очень занята другими важными проектами, например, организовывала производство кроссовера Model Y, в рекордные сроки строила и запускала завод в Китае. Но, кажется, теперь у Илона Маска дошли руки и до Semi с Roadster. Со своей излюбленной личной трибуны – в «Твиттере» – он сообщил, что обновленная информация по обеим моделям будет опубликована позднее в этом году. К сожалению, никаких подробностей гендиректор не раскрыл, но ранее он уже не раз заявлял, что итоговые характеристики электромобилей будут даже лучше заявленных в 2017 году.