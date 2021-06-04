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4 июн 2021

Tesla нечего предложить России

Tesla нечего предложить России

Как только стало известно, что Илон Маск имеет намерения по строительству завода в нашей стране,  главы регионов стали наперебой предлагать свои территории для освоения. Правда, не все поддерживают подобный энтузиазм

Так, например, глава Калининградской области заявил, что не видит никакого смысла бороться за присутствие Tesla в регионе, потому что ничего нового в отрасль автомобилестроения Tesla не принесет.  Конечно, существуют проекты, которые могут заинтересовать регион, например, работы в направлении по развитию систем накопления энергии, но губернатор заметил, что отечественная промышленность может и сама справиться без привлечения иностранных игроков.

«Мне кажется, другие технологии или проекты, над которыми работают, они более интересны. Это системы накопления энергии и работа над батареями, это ключевые вещи, которыми надо заниматься. Но это технологии не столько про автомобилестроение, сколько в принципе про энергетику и мировой ландшафт энергетический. Если мы сможем в этой технологии достичь успехов, тогда и Маск нам будет не нужен» - цитирует ТАСС чиновника.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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