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21 май 2021

Tesla официально едет в Россию

Tesla официально едет в Россию

Если вы не знали, то все Tesla, которые ездят по дорогам страны куплены неофициально. Нет, есть серьезные конторы, которые занимаются импортом автомобилей и их сервисным обслуживанием, однако, официального представительства марки в нашей стране до сих пор нет.

Но скоро все изменится, во всяком случае, Илон Макс лично заявил об этом. «Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», — цитирует Маска РИА Новости.

Планы у магната грандиозные – вплоть до строительства завода здесь (очередная гигафабрика?). Правда, никаких точных сроков господин Маск не назвал, так что если вы подумали, что все изменится в ближайшее год-два, то поспешим вас огорчить. Есть ощущение, что  ждать придется лет так пять.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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