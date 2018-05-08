Компанию Tesla продолжает лихорадить. Следом за объявлением о рекордных квартальных убытках производитель заявил о переносе старта производства компактного кроссовера Model Y.

Судьба второго кроссовера вообще неочевидна. В начале глава Tesla Илон Маск говорил о том, что машину построят на собственной платформе, так как использовать для кроссовера платформу компактного электроседана Model 3 нерационально. Затем он все же передумал и решил, что две модели будут соплатформенными.

Теперь же Илон Маск заявил о переносе старта производства Model Y как минимум на год, то есть машину можно будет увидеть только в 2020 году. По его словам связано это с ворохом проблем Model 3: поставщики по-прежнему поставляют некачественные комплектующие, а предприятие никак не может выйти на запланированные производственные объемы в 5000 Model 3 в сутки.

Правда, сейчас под вопросом не только судьба Model Y, но и всей компании Tesla. Как подсчитали аналитики Bloomberg, Tesla «сжигает» по 6000 долларов в минуту и с учетом имеющихся резервов может объявить о банкротстве до конца этого года. Илон Маск рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции. Но после провала с Model 3 инвесторы стали куда осторожнее относиться к компании. Которая, впрочем, пока по капитализации обгоняет других американских автопроизводителей: Ford и General Motors.