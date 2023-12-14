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14 дек 2023

Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей в США

Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей в США

Компания Tesla объявила об отзыве 2 031 220 автомобилей, включая модели S (2012 - 2023 гг.), X (2016-2023 гг.), 3 (2017 - 2023 гг.) и Y (2020 - 2023 гг.). Другими словами, все, у которых есть система Autosteer

Соответствующий документ был подан в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США. Он гласит, что причиной отзыва является минимизация риска аварийной ситуации в случае, если водитель неправильно использует функцию автопилота. Вопрос исключительно в том, что система не всегда верно распознает готовность водителя отреагировать на экстренную ситуацию во время движения автомобиля на автопилоте. Правила эксплуатации системы автопилота Autosteer подразумевают, что водитель должен во время движения держаться за руль и следить за дорогой.

Сама компания не признает данную проблему и, чтобы не затягивать с длительным разбирательством с NHTSA, подготовила пакет обновления систем безопасности для побуждения водителя соблюдать контроль над работающим автопилотом.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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