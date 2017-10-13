Компания Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X. Причиной сервисной кампании называется дефект крепления в задних сиденьях, не фиксирующий их спинки. В случае аварии это может привести к серьезным травмам.

В результате расследования, проведенного компанией выяснилось, что на машинах, выпущенных в период с 28 октября прошлого года по 26 августа этого года, может быть неправильно установлен кабель, отвечающий за фиксацию спинок второго ряда сидений. При этом при ненадлежащей фиксации левое сиденье еще и может сдвинуться вперед.

В Tesla говорят, что возможный дефект затронул не более трех процентов всех проданных Model X и компании неизвестно о каких-либо несчастных случаях, связанных с ним. По словам представителей компании проверка и устранение дефекта займет не более 10 минут. Как это будет происходить с машинами, которые эксплуатируются в России неизвестно: Model X является самым популярным новым электромобилем в нашей стране, но своего представительства Tesla вР России не имеет.

