Новый Tesla Model 3 Performance сможет разогнаться до “сотни” за 2,9 с.

Компания Tesla рассекретила флагманскую версию электрического седана Model 3 под названием Performance. Изменения коснулись как дизайна, так и технических характеристик. Цены стартуют от 54 380 долларов (5 100 000 рублей)

Начнем с силовой установки. Model 3 Performance получил новую двухмоторную компоновку суммарной мощностью 510 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Заявленное время разгона до “сотни” - 2,9 с. Максимальная скорость - 262 км/ч. Заявленный запас хода на полном заряде - 476 км. Кроме этого, электроседану доработали подвеску, улучшили управляемость, перенастроели трансмиссию, а также оснастили более выносливыми тормозами.

Tesla Model 3 Performance внешне отличается иным оформлением бамперов и спойлера. Отмечается, что это позволило улучшить аэродинамику на 5%, и снизить подъемную силу на 36%. Также автомобилю достались новые 20-дюймовые кованые колесные диски с шинами Pirelli P Zero 4. Внутри появились панели из карбона и спортивные сиденья с функцией вентиляции.