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22 апр 2024

Tesla отзывает все Cybertruck из-за неисправной педали

Tesla отзывает все Cybertruck из-за неисправной педали
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla объявила об отзыве всех 3878 экземпляров электрического пикапа Cybertruck, которые производились с 13 ноября 2023 по 4 апреля 2024 года

Согласно документу, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной отзыва послужила неисправленная педаль акселератора. Пластиковая накладка, которая прикрепляется к педале, смещается при прикладывании слишком большого усилия. Это может повторять как на ускорение, так и на торможение автомобиля, что повышает риск ДТП.

Отмечается, что первые оповещения о проблеме поступили в конце марта. В компании достаточно оперативно признали проблему и уже с 17 апреля всем выпускаемым экземплярам исправили проблему. Всем владельцам Cybertruck также бесплатно заменят педаль акселератора.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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