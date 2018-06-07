Положение компании Tesla близко к предбанкротному, но, видимо, чтобы показать, что там не сидят сложа руки, в компании опубликовали новое тизерное изображение маленького кроссовера Model Y.

Понять по рисунку, какую часть электромобиля мы видим, довольно сложно. Перед это или зад, не разобрать. Зато становится ясно, что у новинки будет абсолютная иная стилистика, нежели у более крупной Model X.

Компания Tesla собирается запустить Model Y в производство в следующем году. Но, как мы помним, она еще ни разу не выдержала сроки вывода новых моделей, все они появлялись в продаже с большим опозданием. С другой стороны, астрономических затрат на разработку еще одной модели не понадобится, а ее появление на рынке может заметно улучшить положение компании.

Изначально глава компании Илон Маск говорил о том, что Model Y построят на собственной платформе, так как «тележка» от Model 3 не подходит для кроссовера. Однако, затем было принято решение использовать в качестве базы для кроссовера именно Model 3, как самый доступный электромобиль в нынешней линейке Tesla.

Компактный кроссовер будет иметь задние подъемные двери типа «крыло сокола», с такой же конструкцией как у «старшего брата» Model X. Tesla Model Y станет первым автомобилем компании, на которой будут применены новые батареи вместо нынешних 12-вольтных. По словам Илона Маска это позволит значительно снизить количество проводки в машине и упростит процесс сборки электромобилей. Также это позволит задействовать больше роботов в процессе производства. Естественно, новый кроссовер получит полноценную систему автономного вождения.