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13 июл 2021

Tesla получила новый автопилот

Tesla получила новый автопилот
Автор фото: фирма-производитель

Не взирая на то, что сам Илон Маск говорит о том, что создание автопилота – сложная штука, компания Tesla получила новую версию автопилота.

Новая версия автопилота отличается очень мощным обновлением софта. Улучшен интерфейс и работа салонной камеры, которая контролирует водителя. Да, контроль осуществляться обязан, учитывая, что система относится ко второму классу, если применять к ней стандартную градацию автопилотов. Это подразумевает следующее: машина помогает водителю в рулении, контроле скорости и движении в полосе, но водитель должен постоянно следить за процессом.

Впрочем, Tesla вполне способна передвигаться самостоятельно. Отчасти это подтверждается и наличием функции дистанционного вызова. Пока что она работает на небольших расстояниях (до полукилометра), однако, чуть позже оно будет существенно увеличено!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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