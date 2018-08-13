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13 авг 2018

Tesla представит компактный хэтчбек в 2022 году

Tesla представит компактный хэтчбек в 2022 году

Несмотря на все проблемы с убытками в Tesla намерены и дальше расширять модельный ряд, чтобы стать глобальным автопроизводителем, представленным практически во всех рыночных нишах

Как заявил глава компании Илон Маск на закладке завода компании в Китае, компактный хэтчбек у Tesla появится в 2022 году, а работы над ним начнутся сразу после того, как компания выведет на рынок небольшой кроссовер Model Y.

Основным конкурентом будущей модели станет Volkswagen I.D., причем его продажи начнутся уже в 2020 году. У Volkswagen будет довольно большое конкурентное преимущество: батареи собственного производства. При цене хэтчбека в 30 тысяч евро, стоимость батарей в его цене будет составлять порядка 12 тысяч евро. То есть, каждый киловатт-час будет обходиться в 200 евро.

Маск говорит, что вместе с партнерами Tesla из Panasonic также активно работает над снижением стоимости батарей. К 2026 году стоимость киловатт-часа должна упасть до 100 евро, это позволит компании совершить рывок и сделать электромобили массовыми, сопоставимыми по цене с машинами, оснащенными обычными ДВС. 

Илон Маск подтвердил планы по выводу в следующем году на рынок электрического седельного тягача и компактного кроссовера Model Y. Затем компания представит второе поколение Roadster с «феноменальными характеристиками». Появление же компактного хэтчбека должно позволить Tesla закрепиться на европейском рынке, где компактные городские автомобили занимают серьезную долю рынка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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