Tesla разрабатывает новую большую модель

Tesla, по всей видимости, готовится пополнить свою линейку новым большим автомобилем. Глава компании Илон Маск намекнул на это в очередной раз, подогревая интерес к будущим проектам Tesla

В частности, глава бренда сообщил, что уже ведется разработка новых больших моделей, включая автономный автобус Robovan. Однако других подробностей Маск пока не раскрыл. Если также ссылаться к предыдущим анонсам, то большой семейный автомобиль могут показать уже в начале следующего года.

В настоящее время единственным семейным автомобилем Tesla, рассчитанным на более, чем 4 пассажиров, является Model X. Эта модель может вместить до 7 человек благодаря трем рядам сидений, однако она остается одной из старейших в линейке компании и давно не получала серьезных обновлений. Model Y также предлагает опцию на 7 мест, но её третий ряд сидений значительно теснее.

Остается главный вопрос, будет ли он входить в линейку автономных электрокаров или все же получит традиционные органы управления. Сейчас, согласно стратегии Tesla, компания встает на пути развития автономности, что продемонстрировали роботизированное купе Cybercab и автобус Robovan. Несмотря на активное развитие таких технологий, Tesla признаёт необходимость в автомобилях, которыми можно управлять вручную, особенно до полного внедрения автопилота.

