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7 апр 2023

Tesla следит за своими клиентами

Tesla следит за своими клиентами

В очередной раз компанию Tesla подозревают в мошенничестве. Представители марки заявляют, что установленные на её электромобилях камеры не могут быть инструментом вмешательства в личную жизнь владельца машины, а потом оказывается, что это не так

Как сообщает агентство Reuters, сразу несколько сотрудников американской марки признались, что доступ к данным камер у них, все-таки, есть. Более того, ниточка тянется к 2019 году, инсайдеры говорят, что уже тогда работники Tesla просматривали записанные клиентскими машинами видео и даже обменивались наиболее интересными роликами в общих чатах.

Разумеется, такая деятельность напрямую нарушает конфиденциальность пользователей. К сожалению, регулирующие органы США пока никак не отреагировали на ситуацию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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