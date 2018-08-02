В следующем году все модели Tesla ждет серьезное обновление: внешность вряд ли сильно изменится, а вот интерьеры будут изменены кардинально

В сети оказались патентные компьютерные рисунки Tesla с передними панелями различных моделей. Судя по ним, американский производитель электромобилей решил унифицировать салоны и сделать их в едином стиле.

Передняя панель будет выполнена по образу и подобию той, что применяется на Model 3. Привычная приборная панель исчезнет. В центре останется большой экран с которого осуществляется управлением многими функциями, мультимедийной системой и навигацией. Но он сменит вертикальную ориентацию на горизонтальную. Кроме того, на всех моделях будет использоваться единый дефлектор вентиляционной системы, который протягивается практически от одного края передней панели до другой.

Впрочем, пока Tesla предстоит справиться с трудностями: производство Model 3 только входит в производственный график и компания наконец-то начала принимать обычные заказы. До этого машины отгружались исключительно для тех, кто сделал предзаказ и внес депозит еще в прошлом году.

Инвесторы, кажется, разочарованы текущим положением Tesla, которая продолжает нести убытки. Компания даже обратилась к своим поставщикам с просьбой вернуть часть заплаченных ею денег в целях «укрепления сотрудничества». Но и критический момент миновал: в августе, как обещали некоторые аналитики, Tesla точно не разорится.

