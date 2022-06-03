Tesla уволит людей из за плохого предчувствия Илона Маска

Этот американский автопроизводитель является, чуть ли не единственной компанией, кто в такое кризисное время показывает положительную динамику. Почему же Tesla решила пойти на массовое увольнение?

Да, по итогам первого квартала 2022 года Tesla реализовала автомобилей на общую сумму $16,86 млрд, что на 87% больше, чем в январе — марте 2021 года. Впрочем, несмотря на все плюсы, руководство марки объявило, что в компанию приостановлен набор новых сотрудников, более того - от десяти до пятнадцати процентов штата будут уволены. Если учесть, что общее число персонала насчитывает сто тысяч человек, то как минимум десять тысяч из них останутся без работы.

Причины интересны, ибо все они скрываются в характере Илона Маска. Процедура увольнения - его собственное распоряжение. Reuters цитирует слова топ-менеджера: «У меня очень плохое предчувствие о состоянии мировой экономики».