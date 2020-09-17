Tesla заменит батареи на печеньки

Уже на следующей неделе Tesla может представить принципиально новые аккумуляторы для своих электромобилей. Они будут значительно крупнее существующих и в конечном счете позволят повысить общую емкость и одновременно снизить себестоимость производства

Тесла начнет использовать новый формат аккумуляторов — Biscuit Tin, то есть «банка для бисквитного печенья». Это неофициальное имя появилось из-за сходства формы и размеров, сама Тесла наверняка будет называть их по-другому.

Напомним, несколько лет назад Tesla перешла с формата 18650 (диаметр 18 и высота 650 мм) на более крупный 2170 (диаметр 21 и высота 700 мм, последний ноль сокращается ради удобства). Это позволило немного повысить удельную плотность АКБ, поскольку в общей массе батареи меньше пространства уходит на оболочку. Сейчас они устанавливаются в Model 3 и Model Y.

Теперь же американская компания хочет совершить очередной скачок и внедрить существенно более крупные аккумуляторы. Предполагается, что их будут выпускать на новом заводе в Техасе. Там же станут производить Cybertruck, Semi, Model 3 и Model Y. Вероятно, все эти электромобили получат новые батареи.