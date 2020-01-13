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13 янв 2020

В автомобилях Tesla появятся громкоговорители

В автомобилях Tesla появятся громкоговорители
Автор фото: фирма-производитель

Теперь владельцы популярных электромобилей смогут громко орать всем в уши о том, насколько они крутые и модные

Электрокары Tesla могут оснастить громкоговорителями и внешними динамиками, с помощью которых водители и пассажиры американских электромобилей смогут обращаться к людям на улице. Об этом в своем Twitter сообщил глава Tesla Илон Маск. «Теслы скоро могут говорить с людьми, если вы этого захотите» — прокомментировал Маск видео, на котором водитель автомобиля Tesla обращается к пешеходам через динамики. В то же время, сумрачный гений не уточнил, когда эта функция появится на всех машинах компании.

В целом мы можем наблюдать тенденцию, как автомобиль превращается в настоящий аттракцион. Достаточно вспомнить недавнее заявление Маска о том, что на машинах Tesla могут появиться функции установки в качестве гудка различных необычных звуков. Предупреждать пешеходов о приближении электрокара можно будет не только при помощи одного из предложенных производителем звуков, пользователи смогут создавать свои аудиоклипы и использовать их для клаксона. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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