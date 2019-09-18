Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2019

Wiesmann анонсировал премьеру нового спорткара

Wiesmann анонсировал премьеру нового спорткара
Автор фото: фирма-производитель

Главное, что вам нужно знать об этом автомобиле – «сердцем» для него поделился концерн BMW. Речь идет о восьмицилиндровом моторе, который устанавливается на модель M5

Немецкая компания Wiesmann опубликовала новое тизерное изображение своего нового спорткара, который пока известен под наименованием Project Gecko. Однако в продажу модель будет запущена под другим названием. Официальная премьера автомобиля должна состояться до конца нынешнего года. Продажи новинки стартуют в 2020 году. Любопытно, что каждый автомобиль будет собираться вручную.

Судя по анонсам, внешность новинки будет схожа с общим модельным обликом бренда. К слову, по очертаниям автомобиль  сильно напоминает спорткар GT MF5. Из технических подробностей кроме двигателя известно, что автомобиль получит также восьмиступенчатый автомат. Привод — исключительно задний. До 100 км/ч машина сможет разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 320 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta Sport

Быстрых «Грант» больше не будет

18 сентября 2019
Хирото Саикава

Глава Nissan совершил бизнес-харакири

18 сентября 2019
Wiesmann Project Gecko

Wiesmann анонсировал премьеру нового спорткара

18 сентября 2019

С банкротов начнут списывать штрафы

18 сентября 2019
Wiesmann

Wiesmann везет новый спорткар

28 августа 2019
Wiesmann MF4-CS 2013

Немецкий автопроизводитель Wiesmann прекратил производство своих автомобилей

08 мая 2014

 Новости Wiesmann

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Renegade - jeep renegade 2019 jeep по-итальянски Тест драйв
17 сентября 2019

Jeep Renegade
"Jeep по-итальянски"
Haval F7 - haval f7 2019 как инструмент достижения умиротворения и гармонии
Тест драйв
16 сентября 2019

Haval F7
"Haval F7 как инструмент достижения умиротворения и гармонии"
Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии
Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 4 8