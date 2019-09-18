Wiesmann анонсировал премьеру нового спорткара

Главное, что вам нужно знать об этом автомобиле – «сердцем» для него поделился концерн BMW. Речь идет о восьмицилиндровом моторе, который устанавливается на модель M5

Немецкая компания Wiesmann опубликовала новое тизерное изображение своего нового спорткара, который пока известен под наименованием Project Gecko. Однако в продажу модель будет запущена под другим названием. Официальная премьера автомобиля должна состояться до конца нынешнего года. Продажи новинки стартуют в 2020 году. Любопытно, что каждый автомобиль будет собираться вручную.

Судя по анонсам, внешность новинки будет схожа с общим модельным обликом бренда. К слову, по очертаниям автомобиль сильно напоминает спорткар GT MF5. Из технических подробностей кроме двигателя известно, что автомобиль получит также восьмиступенчатый автомат. Привод — исключительно задний. До 100 км/ч машина сможет разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 320 км в час.