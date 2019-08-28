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28 авг 2019

Wiesmann везет новый спорткар

Wiesmann везет новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий производитель люксовых спортивных автомобилей представит на Франкфуртском автосалоне новое купе с 600-сильным двигателем

Сразу поговорим про двигатель- он знаком нам по модели M5 от BMW. Речь идет о о 4,4-литровом восьмицилиндровом агрегате с двумя турбинами, который на стандартной версии M5 развивает 600 л. с., а на модификации Competition его отдача повышена до 625 лошадиных сил. Замена «сердца» будет заметной, так как предыдущий спорткар комплектовался 420-сильным двигателем V8, развивающим 420 лошадиных сил.

Что касается внешности, то судя по изображению, новинка имеет характерные очертания кузова, свойственные автомобилям немецкой марки. Не исключено, что во Франкфурте дебютирует модернизированная версия купе GT MF4-CS, показанного на мотор-шоу в Женеве в 2013 году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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