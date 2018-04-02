Премиальный бренд Acura занят «оспортивлеванием» всего своего модельного ряда. Компания, расширяет гамму моделей, для которых предлагается спортпакет A-Spec. Следом за седанами ILX и TLX, кроссовером RDX такой получил и большой кроссовер MDX.

Причем с представлением пакета в Acura явно запоздали: MDX пережил рестайлинг еще в 2016 году. И ладно бы пакет доработок включал в себя серьезные изменения по технике. Так нет, все обошлось «косметикой» и пусканием пыли в глаза.

Кроссовер в спецификации A-Spec получил иные бамперы (передний с большими воздухозаборниками), 20-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильной резиной, «тонированные» фары и фонари, затемненную радиаторную решетку, а также большие хромированные оконечники выхлопной системы.

Спортивное настроение в салоне создают сиденья с обвивкой из кожи и замши красной прострочкой, металлические накладки на педали, вставки под карбон на передней панели. Приборы получили красные вкрапления.

Версия A-Spec предложена только для полноприводных вариантов MDX с мощными двигателями: бензиновым V6 (294 л.с.) и гибридной силовой установкой (325 л.с.).

