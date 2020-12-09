Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2020

Представлена новая Acura MDX

Представлена новая Acura MDX
Автор фото: фирма-производитель

Что ж, дорогие читатели Motorpgae, кто-то из вас наверняка вспомнит этот автомобиль, ибо он некоторое время продавался у нас. Правда, это было давно, и теперь рассматриваемый автомобиль – житель домашнего региона, что не мешает ему обновляться и становиться свежее

В целом, кроссовер можно назвать абсолютно новым. По крайней мере, потому что он построен на новой платформе, которую разделяет вместе с большим седаном TLX. Что до внешнего лоска, то здесь за него отвечают  решетка радиатора с интересным ромбовидным сечением, светодиодные фары и воздухозаборники.  К слову, машина прибавила и в размерах. Длина теперь перешла за пятиметровую отметку. На несколько миллиметров приросла и колесная база – 2891 мм.

Что касается двигателей, то  кое-что кроссовер перенял от предшественника. Например,  3.5-литровый бензиновый атмосферник на 294 лошадиных силы. Трансмиссия -10-ступенчатый автомат.  Несколько позже на рынке появится и спортивная версия Type S c 3.0-литровым  турбо-мотором на 360 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Acura MDX

Acura показала салон кроссовера MDX нового поколения

09 октября 2020
Acura MDX 2019

Acura представила модернизированный MDX

20 июля 2018
Acura MDX

Acura MDX получила спортивную версию

02 апреля 2018
Acura MDX 2016

Обновленный кроссовер Acura MDX появится в продаже через пару дней

13 октября 2015

Honda отзывает больше 122 тысяч автомобилей Acura по всему миру

26 июня 2015
Acura MDX 2014

В России продан тысячный экземпляр модели Acura MDX

26 февраля 2015

 Новости Acura MDX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 5 8