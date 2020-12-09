Представлена новая Acura MDX

Что ж, дорогие читатели Motorpgae, кто-то из вас наверняка вспомнит этот автомобиль, ибо он некоторое время продавался у нас. Правда, это было давно, и теперь рассматриваемый автомобиль – житель домашнего региона, что не мешает ему обновляться и становиться свежее

В целом, кроссовер можно назвать абсолютно новым. По крайней мере, потому что он построен на новой платформе, которую разделяет вместе с большим седаном TLX. Что до внешнего лоска, то здесь за него отвечают решетка радиатора с интересным ромбовидным сечением, светодиодные фары и воздухозаборники. К слову, машина прибавила и в размерах. Длина теперь перешла за пятиметровую отметку. На несколько миллиметров приросла и колесная база – 2891 мм.

Что касается двигателей, то кое-что кроссовер перенял от предшественника. Например, 3.5-литровый бензиновый атмосферник на 294 лошадиных силы. Трансмиссия -10-ступенчатый автомат. Несколько позже на рынке появится и спортивная версия Type S c 3.0-литровым турбо-мотором на 360 лошадиных сил.