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9 окт 2020

Acura показала салон кроссовера MDX нового поколения

Acura показала салон кроссовера MDX нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка Acura (премиальный бренд компании Honda) опубликовала тизеры, дающие представление об интерьере кроссовера MDX следующего поколения. Премьера автомобиля, который сначала дебютирует в виде концепт-кара, состоится 16 октября

Салон нового кроссовера по своей стилистике будет перекликаться с седаном TLX нового поколения, который представили в мае нынешнего года. В частности, у MDX будет виртуальная приборная панель и отдельный планшет мультимедийного комплекса. При этом на изображениях заметен другой блок управления климатической установкой и иной селектор коробки передач.

Что касается двигателей, то, по предварительным данным, кроссовер оснастят двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 276 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Acura MDX будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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