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20 июл 2018

Acura представила модернизированный MDX

Acura представила модернизированный MDX
Автор фото: фирма-производитель

В России автомобили премиального отделения Honda спросом не пользовались, что заставило Acura уйти с нашего рынка. А вот в Северной Америке они весьма популярны, особенно большой семиместный кроссовер MDX.

Для того, что интерес публики не угасал, в Acura подготовили целый комплекс по модернизации машины 2019 модельного года. Моторная гамма осталась без изменений: кроссовер доступен либо с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 290 л.с., либо с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 321 л.с.

В Acura перепрограммировали 9-ступенчатый автомат: теперь в большинстве случаев он будет стартовать со второй передачи. По словам представителей компании это должно улучшить плавность хода. Первая же передача будет задействована только в режимах «Снег» и «Грязь», а также при принудительном ручном включении. Также была доработана система Старт/Стоп, которая стала быстрее запускать двигатель.

Активная подвеска теперь доступна и для обычной бензиновой версии в качестве опции, ранее она предлагалась только для гибридного варианта.

Наконец, в линейке появилась версия A-Spec. Ее отличает агрессивный аэродинамический обвес, большие круглые патрубки выхлопной системы и 20-дюймовые колеса. В салоне: спортивные сиденья и руль, иное оформление приборной панели и накладки на пороги с названием версии.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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