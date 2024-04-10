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10 апр 2024

Acura ADX - так называется новый кроссовер от японского бренда

Acura ADX - так называется новый кроссовер от японского бренда
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura поделилась некоторой информаций касательно своей будущей новинки - кроссовере ADX. Ожидается, что модель дебютирует в начале 2025 года

Предполагается, что ADX сконструирован на платформе Honda HR-V и по габаритам будет примерно сопоставим с данной моделью. На данный момент технические характеристики не известны. Единственное, подтверждено, что автомобиль получит бензиновый турбомотор. Есть вероятность, что речь может идти о мягкогибридной силовой установке.

Главными конкурентами были названы Volkswagen Taos и Buick Envista. Однако ключевым преимуществом ADX будет его стоимость. Компания предполагает, что он станет самым доступным среди семейства кроссоверов компании, куда входят RDX, MDX и электрический ZDX.

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