Acura представила младший кроссовер ADX

Компания Acura представила новый кроссовер ADX, который станет самым доступным в модельном ряду компании. Автомобиль создан на базе Honda HR-V и оснащен 1,5-литровым турбомотором

Внешний вид ADX напоминает старшие модели Acura, такие как MDX и RDX. Кроссовер получил угловатую решетку радиатора и фирменную светодиодную оптику с характерной "подписью", похожей на ту, что использовалась в электрическом концепте ZDX. Габариты кроссовера: 4719/1842/1621 мм., при колёсной базе 2654 мм. В зависимости от версии кроссовер комплектуется колесными дисками диаметром 18 или 19 дюймов. Внутри есть 9-дюймовый экран мультимедийной системы, 10,2-дюймовая “приборка” и беспроводная зарядка. За доплату можно установить аудиосистему Bang&Olufsen с 15 динамиками.

Acura ADX оснащен 1,5-литровым турбомотором, но мощность его пока неизвестна. По некоторым данным она составляет 203 л.с. и 260 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает вариатор, который в стандартной версии передает тягу на передние колеса. Флагманская комплектация будет полноприводной.