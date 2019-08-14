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14 авг 2019

Acura представила «заряженный» седан Type S

Acura представила «заряженный» седан Type S
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura рассекретила шоу-кар Type S и объявила о возвращении в линейку «заряженных» модификаций с одноименным названием.

К сожалению, перед нами всего лишь макет . Об этом говорит остекление с глухой тонировкой и отсутствие какой-либо информации о технической начинке. В компании лишь упоминают новый турбированный V6 — он, вероятно, появится на серийных автомобилях Type S в ближайшие два года. Да и смысл этого проекта- демонстрация не технических решений, но языка дизайна, котороый основывается на «аутентичных ценностях и выражает сущность бренда Acura».

Облик Acura Type S — это эволюционное прочтение фирменного стиля Precision Crafted Performance с добавлением новых элементов дизайна: четырехсегментных светодиодных фар Jewel Eye следующего поколения, «пористой» решетки радиатора, полоски дневных ходовых огней и фонарей в виде шиканы. Последние, кстати, полностью заимствованы у Acura ARX-05 Daytona и должны эмоционально связать дорожный седан с гоночным спортпрототипом.

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