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16 авг 2024

Acura представила концептуальный электрокар Performance EV

Acura представила концептуальный электрокар Performance EV
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura представила концептуальный электрический кросс-купе Performance EV. Автомобиль покажут в рамках Автомобильной недели в Монтерее (США)

Performance EV - это первый электромобиль Acura, построенный на новейшей платформе Honda. Предполагается, что серийная версия должна дебютировать до конца 2025 года, но конкретных сроков пока не обозначено. Производство кросс-купе наладят на заводе Honda в Огайо (США).

За внешний облик новинки отвечала дизайн-студия Acura в Лос-Анджелесе. Передняя часть была вдохновлена парусными яхтами на подводных крыльях, а задняя - моделью NSX. Несмотря на то, что концепт по задумке является электрокаром, здесь есть воздухозаборники на капоте. Также автомобилю достались 23-дюймовые диски с шинами размерностью 295/35R23

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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