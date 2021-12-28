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28 дек 2021

Acura выпустит кроссовер ADX

Acura выпустит кроссовер ADX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura зарегистрировала в патентном ведомстве США торговую марку ADX. Есть два варианта каким может быть продукт, который получит данное наименование.

Как сообщает Motor1, со ссылкой на свой источник, под именем ADX будет выпускаться некий среднеразмерный электрический кроссовер, который будет построен на платформе General Motors. При этом сам GM также станет выпускать похожую модель, но с иным дизайном экстерьера и интерьера. Второй вариант концептуально схож с первым – ADX может стать более роскошной версией нового Honda CR-V, который будет продаваться только на рынке Северной Америки.

Ко второй половине текущего десятилетия Acura представит самостоятельную платформу для электромобилей – e:Architecture. При этом в отличие от материнской компании, «Акура» не станет выпускать новые гибриды, а сразу перейдет на полностью электрические машины.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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