Acura выпустит три новых «заряженных» модели до 2022 года

Инсайдеры раскрыли производственный план компании Acura на ближайшие три года. Японская марка намерена к 2022 году выпустить новое поколение кроссовера MDX, компактный седан, который станет преемником ILX, а также дополнить линейку тремя новыми «заряженными» моделями Type S

Первенцем новой линейки Acura стал седан TLX второго поколения, представленный на прошлой неделе. На презентации японская марка не раскрыла характеристики «заряженной» версии Type S, но намекнула, что топ-версию оснастят турбомотором V6 объёмом 3,0 литра мощностью около 400 лошадиных сил.

Предполагается, что кроссовер Acura MDX следующего поколения в исполнении Type S оснастят тем же силовым агрегатом. Что касается нового компактного седана, вероятно, модель не будет называться ILX и отличится по технической начинке от Honda Civic, но сохранит переднеприводную архитектуру.