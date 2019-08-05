Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX

Нельзя просто так взять и починить высокотехнологичный алюминиевый суперкар с гибридной силовой установкой. К примеру, Acura NSX после аварии неизбежно придётся отправлять на завод в Огайо

Да, производитель считает, что ни одна мастерская не сумеет выполнить работы по заводским стандартам, руководствуясь этой логикой, Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара, например, после аварии ввиду сложности его конструкции. Соответственно, в случае выполнения любого кузовного ремонта автомобиль отправляется на завод-изготовитель, где и производятся все необходимые работы.

Напомним, купе Acura NSX, известное в Европе и Японии под маркой Honda, оснащается 581-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового битурбомотора V6 и трёх электродвигателей. Суперкар с девятиступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимальную скорость в 309 километров в час.