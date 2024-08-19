Honda выпустит электрический преемник модели NSX к 2028 году

Глобальный исполнительный вице-президент компании Honda Синдзи Аояма рассказал, что сейчас ведется разработка электрического суперкара, который придет на смену модели Acura NSX. Он получит иное название, но пока не сообщается, какое

Автомобиль появится на рынке 2027 или 2028 году. В основу конструкции ляжет новая платформа Honda 0, которая также будет использоваться для полностью электрической линейки марки Series 0. Пока другая информация не сообщается. Однако можно предположить, что дизайн новинки вдохновлен концептом Acura Electric Vision, который продемонстрировали на Автомобильной неделе в Монтерее в прошлом году.

Напомним, что производство Acura NSX завершилось в 2022 году и с тех пор компания ни раз дразнила поклонников возможным появлением преемника. Конечно, многим не нравится, что модель станет электрокаром, однако пока нет предпосылок, что Honda намерена пересмотреть свою глобальную стратегию. Остается надеяться, что преемник обеспечит достойную динамику вождения в соотвествии с большой историей марки Acura.