Новую Acura TLX представят уже в этом году

Honda Motor работает над вторым поколением седана бизнес-класса Acura TLX. Прототипы машины уже несколько раз попадались в закамуфлированном виде, и сегодня о следующем TLX появилась новая информация

Модель обзаведется спортивной модификацией Type S, в которой она будет оснащена новым турбированным мотором V6. Его мощность и объем пока не разглашаются, но американское издание Car and Driver высказывает предположение, что объем составляет 3,0 литра, а отдача — свыше 300 л.с. Трансмиссия у машины будет полнопиводная, с системой изменения вектора тяги. Напомним, TLX первого поколения комплектуется 290-сильным атмосферным мотором V6 объемом 3,5 литра (индекс J35Y6), работает он с 9-скоростным «автоматом» ZF.

Базовым для второго TLX станет 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 256 л.с., который будет позаимствован вместе с 10-скоростным «автоматом» у Honda Accord десятой генерации. Что касается экстерьера, то он базируется на концепте-предвестнике Acura Type S Concept, дебют которого состоялся в августе 2019-го. Премьера Acura TLX второго поколения должна состояться в конце текущего года.