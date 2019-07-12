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12 июл 2019

Раскрыта внешность новых Acura MDX и TLX

Раскрыта внешность новых Acura MDX и TLX
Автор фото: фирма-производитель

Рендеры автомобилей нашли в прошивке информационно-развлекательной системы

Мы даже не подозреваем, насколько полезной может оказаться мультимедийная система. Порой она может стать ключом к тайнам автомобильного будущего.  На сайте AcuraZine появились предполагаемые снимки Acura MDX и TLX следующего поколения. Разместивший из пользователь утверждает, что обнаружил изображения автомобилей в прошивке информационно-развлекательной системы RDX.

Машины нового поколения, как видно на рендерах, продолжат развивать фирменный язык дизайна: многосегментные фары станут уже, радиаторная решетка окажется еще более выразительной, а бамперам придадут сложную форму. Информации как изменится техническая начинка пока нет, однако известно, что и MDX, и TLX получат версию Type S с турбомотором V6, отдача которого превысит 300 лошадиных сил.

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