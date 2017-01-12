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12 янв 2017

Alfa Romeo приостановила поставки автомобилей в РФ

Alfa Romeo приостановила поставки автомобилей в РФ
Автор фото: фликр.ком

Итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) временно остановила поставки автомобилей итальянского бренда Alfa Romeo на российский рынок.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское издание «Life». Как утверждают собеседники издания, в настоящее время приобрести новый автомобиль итальянского бренда на территории РФ невозможно. При этом, покидать российский авторынок руководство Alfa Romeo не планирует – поставки должны возобновится в марте этого года.

Стоит отметить, что официальное представительство компании отказалось от комментариев по данному вопросу.

Глава пресс-службы российского подразделения FCA Кирилл Устинов заявил, что комментариев относительно прекращения поставок не будет, однако отметил, что позже официальным дилерам компании в России будет озвучена стратегия дальнейшего развития бренда.

Предполагается, что причиной временного прекращения поставок является не столько вступление в силу нового Технического регламента Таможенного союза, согласно которому каждый автомобиль, предназначенный для реализации на территории РФ, должен в обязательном порядке оснащаться отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, сколько высокая отпускная стоимость самих автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
L!FE, Car.ru, Экономика Сегодня

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