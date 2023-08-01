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1 авг 2023

Анонсирован новый спорткар Alfa Romeo

Анонсирован новый спорткар Alfa Romeo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alfa Romeo опубликовала в интернете тизер будущего спортивного автомобиля, премьера которого состоится 30 августа этого года

Пока информации о предстоящей новинке практически нет. Предположительно, дизайн автомобиля вдохновлен спорткаром 33 Stradale 1960-х годов. В соответствии с этим тираж составит всего 33 экземпляра, которые уже были проданы.

Технические характеристики пока не раскрываются. По слухам, спорткар позаимствует силовую установку от Maserati MC20. Речь идет о бензиновом V6 Nettuno объемом 3,0 л. Мощность - 630 л.с. Крутящий момент - 730 Нм. Данный агрегат позволяет MC20 разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 325 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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