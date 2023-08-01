Анонсирован новый спорткар Alfa Romeo

Компания Alfa Romeo опубликовала в интернете тизер будущего спортивного автомобиля, премьера которого состоится 30 августа этого года

Пока информации о предстоящей новинке практически нет. Предположительно, дизайн автомобиля вдохновлен спорткаром 33 Stradale 1960-х годов. В соответствии с этим тираж составит всего 33 экземпляра, которые уже были проданы.

Технические характеристики пока не раскрываются. По слухам, спорткар позаимствует силовую установку от Maserati MC20. Речь идет о бензиновом V6 Nettuno объемом 3,0 л. Мощность - 630 л.с. Крутящий момент - 730 Нм. Данный агрегат позволяет MC20 разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 325 км/ч.