16 окт 2025

Alfa Romeo Tonale 2026 лишился гибридной версии

Автор фото: фирма-производитель

Компания Alfa Romeo представила обновленный кроссовер Tonale 2026 модельного года. Самое заметное изменение — это отказ от гибридной установки

Теперь под капотом предлагается единственный 2,0-литровый турбомотор мощностью 268 л.с., работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода Q4.

Также есть некоторые изменения в дизайне. Модель стала выглядеть более спортивно. Кроссовер получил иную решетку радиатора, выполненную в духе классического купе 33 Stradale, и новые бампера. В оснащение входят 20-дюймовые колесные диски и черные тормозные суппорты Brembo. Внутри появились красные кожаные сиденья и новая контрастная прострочка, а топовая версия Sport Special выделяется отделкой из алькантары с белой прострочкой.

