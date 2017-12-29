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29 дек 2017

Большой кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный мотор

Большой кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный мотор

Технический директор Alfa Romeo Роберто Фидели рассказал о будущей новинки компании, большом кроссовере, который пока не имеет имени. Машина получит новый 2-литровый турбодвигатель.

При этом, вся силовая установка будет представлена в виде «мягкого» гибрида: она объединит в себе двигатель внутреннего сгорания с обычным турбонагнетателем и турбиной, приводимой в действии электромотором, а также 48-вольтовую электросистему. Кроссовер будет представлен в двух вариантах отдачи: 350 и 400 л.с.

Машину построят на растянутой платформе Giorgio, которую до этого укорачивали для кроссовера Stelvio. Большой кроссовер Alfa Romeo должен появиться в 2020 году и станет новой флагманской моделью итальянской компании.

Основными рынками сбыта в Alfa Romeo видят Северную Америку, Китай и Ближний Восток.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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